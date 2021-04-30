ВАКС отправил бывшего и.о. директора лесхоза за решетку на 6 лет
Его признали виновным во взяточничестве.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда пересмотрела приговор бывшему и.о. директора госпредприятия "Ржищевский военный лесхоз" Александру Левковскому.
Об этом сообщила пресс-служба Палаты.
В августе Антикоррупционный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы за получение взятки (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса). Прокуратура признала приговор слишком мягким и подала апелляцию, где наказание увеличили до 6 лет.
Пособнику Юрию Марисику также увеличили наказание от 3 до 5 лет лишения свободы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
Приговор вступил в законную силу с момента провозглашения, но может быть обжалован в кассационном уголовном суде Верховного Суда в течение трех месяцев.
Напомним, что директора лесхоза обвиняли в получении неправомерной выгоды по сговору с пособником за помощь в выделении земельного участка.
Государственное предприятие "Ржищевский военный лесхоз" состоит из двух лесничеств и находится в Киевской области. Его площадь - 14 169,8 га.