В Житомире к 9 мая разместили борды с эсэсовцами вместо красноармейцев

"Отличился" депутат от ОПЗЖ.

В Житомире ко Дню победы над нацизмом в Европе, который отмечается 9 мая, разместили поздравительные борды от имени депутата облсовета Константина Черпицкого (ОПЗЖ).

Однако, как сообщает местное издание "20 хвилин", дизайнеры рекламы ошиблись и поместили на борд фотографию с немецкими солдатами СС.

Фото: zt.20minut.ua
Фото: germaniainternational.com

Напомним, что подобные курьезы и ошибки случаются каждый год, но в основном в РоSSии, где до сих пор царит культ Дня победы. В прошлом году, например, в Республике Коми местные власти вывесили плакат с солдатом, который оказался финном, а в 2012 году в Орле появился баннер с надписью "Победа деда - моя победа", который был проиллюстрирован солдатами вермахта.

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