На Донбассе ранен украинский военный

За сутки зафиксировано 13 нарушений режима "тишины" со стороны роSSийских наемников.

За прошедшие сутки, 29 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В результате вражеских обстрелов ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, неподалеку от поселков Невельске и Опытное роSSийские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Луганского и Павлополя противник вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска и Водяного враг применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. В пригороде Причепиловки оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе поселков Пески, Золотое-4 и Верхнеторецкое вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов. У Шумов роSSийские захватчики совершили обстрел из стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское враг открывал огонь из боевой машины пехоты и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 30 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как сообщали, 28 апреля оккупанты ранили украинского военного около Зайцева.