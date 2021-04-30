Болгария решила выслать еще одного роSSийского дипломата

Министерство иностранных дел Болгарии 29 апреля объявило персоной нон грата еще одного сотрудника роSSийского посольства в Софии. Его имя не сообщается, передает Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что вместе с высылкой дипломата обратились к роSSийским властям за содействием в "расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и отравлении трех болгарских граждан, чтобы выявить и отдать под суд тех, кто совершил это".

В роSSийском МИДе пообещали ответить на выдворение своего дипломата.

Посла РоSSии в Софии 29 апреля вызвали в Министерство иностранных дел Болгарии после того, как болгарская прокуратура заявила, что расследует возможную причастность шестерых граждан РоSSии к взрывам на складах с оружием в 2011-2020 годах.

Представительница Генеральной прокуратуры Болгарии 28 апреля заявила, что ведомство располагает достаточными данными, чтобы сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между отравлением торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году в Софии, взрывами на чешских военных складах в 2014 году и четырьмя похожими случаями на военных заводах и складах в Болгарии между 2011 и 2020 годами.