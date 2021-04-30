"Схемы" обнаружили более двух десятков представителей "Слуги народа", которые игнорируют карантин

Фигуранты расследования неоднократно посещали рестораны тогда, когда те могли работать только на доставку и на вынос.

Народные депутаты от монобольшинства и еще как минимум два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали жесткими карантинными ограничениями, введенными на время локдауна.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио свобода" “Схемы.Коррупция в деталях”.

Фигуранты расследования, как отмечается, неоднократно посещали рестораны - прямо в правительственном квартале - тогда, когда те могли работать только на доставку и на вынос. Или же устраивали массовые встречи на более 20 участников, в конференц-зале гостиницы на территории элитного комплекса в Конча-Заспе.

Такие действия подпадают под запрет в соответствии с карантином для «красной зоны».

Так 8 апреля журналисты заметили у ресторана «Адриатик» автомобиль «слуги народа» и главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова. В 21:00 съемочная группа зафиксировала, как нардеп Юрий Аристов покинул ресторан через кухню. Позже заведение покинули еще несколько гостей. Почти все они были без масок.

20 апреля журналисты заметили более десятка премиум-авто возле комплекса Koncha Zaspa Park на Обуховской трассе. Около 19:00 гости начали разъезжаться. Среди тех, кто присутствовал на встрече, были депутат Киевского областного совета от «Слуги народа» Алексей Мешков, депутат от «Слуги народа» Вадим Геращенко, его сын, депутат Бучанского горсовета от президентской партии Никита Геращенко, народный депутат, заместитель руководителя президентской фракции в ВР Артем Культенко и другие.

Напомним, во время жесткого карантина в Киеве Тищенко устроил для своей жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре столицы. После того, как о вечеринке Тищенко узнали СМИ , он сказал, что не нарушал карантин.

22 апреля фракция "Слуги народа" провела зум-заседание, во время которого вспомнили инцидент с Тищенко. Глава фракции Давид Арахамия тогда заявил, что главное, чтобы Тищенко уплатил штрафы, потому что было явное нарушение законодательства (карантинных норм).