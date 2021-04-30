Сенат утвердил Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря США
При Обаме она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Верхняя палата Конгресса США утвердила кандидатуру 59-летней Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам.
Голосование состоялось по упрощенной процедуре во время заседания Сената в четверг, сообщает Укринформ.
Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третьей по рангу должности в Государственном департаменте США.
Слушания кандидата в профильном комитете Сената состоялись 15 апреля. В своем заявлении она среди прочего выразила стратегическое видение политики на роSSийском направлении.
"Путинская РоSSия расставила своих боевиков и оружие почти по всем континентам, а также усилила дезинформацию, вмешательство в выборы и кампании давления на оппонентов", - отметила Нуланд.
Нуланд провела на дипломатической работе 32 года, причем как в демократических, так и в республиканских администрациях. В годы президентства Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. При президенте Джордже Буше-младшем Нуланд была постпредом США при НАТО. Владеет русским языком.
Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, предусматривающем запрет на въезд в ответ на персональные санкции США против РоSSии.
Напомним, Нуланд ушла в отставку в январе 2017 года.
В декабре 2013 заместитель госсекретаря США посещала Киев. В частности, она встречалась с действующим тогда президентом Виктором Януковичем, также посетила митингующих на Майдане Независимости.