США начали вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты начали процесс вывода военных из Афганистана. Территорию страны уже покинули около 100 военнослужащих.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом и информацию от нескольких американских оборонных ведомств.

"Идет вывод. Хотя сначала эти действия приведут к увеличению уровня сил, мы продолжаем оставлять весь военный персонал США из Афганистана до 11 сентября 2020 года", - заявила журналистам заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

По сообщениям нескольких американских оборонных ведомств, около 100 военнослужащих, вместе с военной техникой, были вывезены в основном самолетами во исполнение решения президента Джо Байдена начать процесс вывода не позднее 1 мая.

Кроме того, подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из страны, заявили чиновники. Пентагон заявил, что обеспокоен тем, что персонал попадает под атаки со стороны "Талибана" во время выезда.

В Афганистане находилось около 2500 американских военнослужащих, наличие которых в стране подтверждено, а также несколько сотен военнослужащих сил специальных операций. Все они по решению Байдена должны покинуть страну.

Напомним, 14 апреля президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск, до этого времени находившихся на территории страны.

Соединенные Штаты осуществили военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами "Аль-Каиды" самолеты врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне, в результате чего погибли почти 3000 человек.

Интервенция объяснялась связями с "Аль-Каидой" с группировкой "Талибан", которая контролирует большую часть Афганистана.

Администрация Байдена считает, что "Аль-Каида" сейчас не представляет угрозы для США .

Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты вывели из Афганистана две тысячи своих военных.