США начали вывод войск из Афганистана

В Афганистане находилось около 2500 американских военнослужащих.

США начали вывод войск из Афганистана
Американские военные в Афганистане
Фото: Twitter One America News

Соединенные Штаты начали процесс вывода военных из Афганистана. Территорию страны уже покинули около 100 военнослужащих.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом и информацию от нескольких американских оборонных ведомств.

"Идет вывод. Хотя сначала эти действия приведут к увеличению уровня сил, мы продолжаем оставлять весь военный персонал США из Афганистана до 11 сентября 2020 года", - заявила журналистам заместитель спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

По сообщениям нескольких американских оборонных ведомств, около 100 военнослужащих, вместе с военной техникой, были вывезены в основном самолетами во исполнение решения президента Джо Байдена начать процесс вывода не позднее 1 мая.

Кроме того, подрядчики и американские государственные служащие также выезжают из страны, заявили чиновники. Пентагон заявил, что обеспокоен тем, что персонал попадает под атаки со стороны "Талибана" во время выезда.

В Афганистане находилось около 2500 американских военнослужащих, наличие которых в стране подтверждено, а также несколько сотен военнослужащих сил специальных операций. Все они по решению Байдена должны покинуть страну.

Напомним, 14 апреля президент США Джозеф Байден объявил о выводе с территории Афганистана американских войск, до этого времени находившихся на территории страны.

Соединенные Штаты осуществили военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами "Аль-Каиды" самолеты врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне, в результате чего погибли почти 3000 человек.

Интервенция объяснялась связями с "Аль-Каидой" с группировкой "Талибан", которая контролирует большую часть Афганистана.

Администрация Байдена считает, что "Аль-Каида" сейчас не представляет угрозы для США.

Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты вывели из Афганистана две тысячи своих военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент поддержал резолюцию в отношении роSSийских войск у границы УкраиныЕвропарламент поддержал резолюцию в отношении роSSийских войск у границы Украины
РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ УкраиныРоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины
В Мьянме начались боевые действияВ Мьянме начались боевые действия
Сейм Литвы призвал РоSSию отвести войска от границ УкраиныСейм Литвы призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
Оккупационные войска обстреляли из минометов ВодяноеОккупационные войска обстреляли из минометов Водяное
В Казахстане начали прививать от ковида собственной вакциной, не прошедшей третью фазу испытанийВ Казахстане начали прививать от ковида собственной вакциной, не прошедшей третью фазу испытаний
Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"
Штаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением роSSийских войскШтаб ООС предупредил об угрозе провокаций во время Пасхальных праздников с последующим введением роSSийских войск
Ермак: отвод роSSийских войск является результатом работы президента Зеленского и международных партнеровЕрмак: отвод роSSийских войск является результатом работы президента Зеленского и международных партнеров
Заявление РФ об отводе войск от украинских границ пока остается только словами, - ГосдепЗаявление РФ об отводе войск от украинских границ пока остается только словами, - Госдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости