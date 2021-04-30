Витренко назвал условия снижения цен на газ для населения

Компания сосредоточится на увеличении добычи газа, давлении "Нафтогаза" на "Газпром" и диджитализации.

Витренко назвал условия снижения цен на газ для населения
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал несколько условий, при которых возможно снижение цен на газ в Украине.

Об этом он рассказал в интервью “Интерфакс-Украина”.

По его словам, сейчас с руководством "Укргаздобычи" будут проработаны как возможности увеличения добычи, так и, соответственно, развития рынка, что и должно привести к тому, чтобы цена была ниже.

"Укргаздобыча" должна больше добывать и, соответственно, больше давать на рынок - на прозрачных условиях, равных для всех. Должен быть равный доступ к собственному ресурсу добычи, чтобы никто не мог обвинить "Нафтогаз" в монополизме, чтобы действовали честные правила игры, одинаковые для всех", - сказал Витренко.

Еще одна возможность для снижения цены - через давление "Нафтогаза" на "Газпром".

"Мы не собираемся восстанавливать прямые закупки газа в РоSSии - речь не об этом, а о том, что газ, который Украина покупает у европейских компаний, будет дешевле", - подчеркнул Витренко.

Еще одна инициатива, которая должна способствовать снижению цен, - это диджитализация. Она должна помочь понять, сколько люди платят за газ, какая у них способность, а следовательно - обеспечить легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

"Поэтому "Нафтогаз" будет также помогать государству диджитилизировать все эти процессы, сделать их простыми и прозрачными, способствовать эффективному оказанию помощи. То же касается цифровых сервисов для смены поставщика. Обе инициативы направлены на то, чтобы все эти процессы были простыми и была уверенность в том, что все это действительно справедливо и действительно работает", - резюмировал Витренко.

Напомним, вчера Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило Андрея Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на этот пост Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей".

В НАК "Нафтогаз Украины" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

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