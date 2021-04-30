МИД Израиля осудил парад по случаю создания дивизии СС "Галичина"
В ведомстве ожидают, что украинское правительство осудит подобные явления.
Министерство иностранных дел Израиля выразило обеспокоенность проведением в Киеве парада по случаю создания дивизии СС "Галичина" и призвало украинское правительство осудить подобные акции и не допустить их повторения.
Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.
"Министерство иностранных дел Израиля обеспокоено вчерашним парадом, который состоялся в самом центре Киева, по случаю создания дивизии СС "Галичина". Подразделения СС Ваффен были причастны к некоторым худшим преступлениям, имевшим место во время Холокоста", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом - это не только внутренние вопросы каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, независимо от их расположения.
"Мы осуждаем продолжение прославления нацистских коллаборационистов и ожидаем, что украинское правительство однозначно осудит все подобные явления и не допустит их повторения", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 апреля в Киеве состоялась акция по случаю годовщины создания дивизии СС "Галичина". В ней приняли участие внуки ветеранов дивизии СС "Галичина", представители Общества будущего, Правого сектора, ВО "Свобода", союза ветеранов АТО, инициативы Ukrainian military Honor.