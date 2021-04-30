Первого командующего ССО Украины наградили орденом Легион Заслуг США

Медаль вооруженных сил США получил один из офицеров командования Сил спецопераций ВСУ.

Первый Командующий Сил Специальных операций Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев получил орден Легион Заслуг (Legion of Merit) Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Фото: sof.mil.gov.ua

Награду вручил командующий сил специальных операций Вооруженных Сил США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор, сообщает пресс-служба ССО ЗСУ.

Как указано в наградном листе, генерал-лейтенанта Лунев отмечен за заслуги в создании и развитии Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Он обеспечил подготовку первой части Вооруженных Сил Украины, сертифицированной как взаимосовместимые с силами НАТО, для участия в Силах реагирования НАТО, основал 142-й Учебный центр подготовки Сил специальных операций и изменил все аспекты отбора личного состава к службе в Силах специальных операций, обучения и подготовки к участию в операциях на ротационной основе", - сказано в наградном листе.

Кроме того, военной наградой вооруженных сил США "Медалью за образцовую службу" был награжден один из офицеров командования ССО. Эта медаль была вручена за исключительную образцовую службу в качестве офицера во время операции "Freedom's Sentinel" с целью поддержки миссии "Resolute Support Mission".

Фото: sof.mil.gov.ua

Ранее сообщалось, что США передали Минобороны Украины помощь на почти 8 млн долларов.

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