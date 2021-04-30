РоSSийский рэпер Моргенштерна признан угрозой нацбезопасности Украины

На июнь были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

РоSSийский репер Моргенштерн (Алишер Валеев) внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Поэтому рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) не будет проводить концерты в Украине. Ранее «Моргенштерн» планировал устроить гастроли по территории нашей страны", - отметили в пресс-службе СБУ .

20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве , Харькове и Запорожье, так как ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве , 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов доходит до 4,5 тыс. гривень.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.