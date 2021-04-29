Кабмин выступил против упрощенной растаможки автомобилей предложенной Саакашвили

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против новой схемы растаможки автомобилей на иностранной регистрации, которую ранее предложил глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Михеил Саакашвили. Об этом в Facebook рассказал Саакашвили.

В письме премьер-министра говорится, что во время заседания Национального совета реформ у министерств возникли разные позиции в отношении схемы растаможки «евроблях», которую предложил Саакашвили.

Поэтому Правительству нужно время, чтобы оценить наличие финансового ресурса на введение новой схемы растаможки и ожидаемый эффект от нее.

Напомним, Саакашвили предлагает отобрать у таможни право оценивать автомобили на иностранной регистрации, которые хотят легализовать в Украине. Это право должны получить сами автомобилисты. Они смогут в приложении или на портале «Дія» вводить данные своего автомобиля (марку, тип двигателя и т.д.), а система им покажет, сколько нужно заплатить за растаможку.

Кроме того, суть реформы заключалась в том, что пошлина упраздняется вообще. НДС остается только с акциза, который считается по четкой формуле.

Саакашвили утверждает, что растаможка будет стоить в два раза меньше, чем сейчас, а государственный бюджет получит больше денег за счет искоренения коррупционных схем.