Последний расстрелянный в СССР боец УПА реабилитирован

Бандеровца Ивана Гончарука расстреляли за два года до провозглашения Украиной независимости.

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий в четверг, 29 апреля, реабилитировала Ивана Гончарука - бойца Украинской Повстанческой Армии, расстрелянного советской властью в июле 1989 года.

Об этом сообщил сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

"Национальная комиссия ... наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку ... Рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу Независимую Украину", - написал Бирчак в фейсбуке.

Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД", - отметил ученый.