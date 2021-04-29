Суд оставил Семенченко под стражей
Ходатайство защиты об изменении меры пресечения отклонили.
Печерский районный суд города Киева оставил под стражей без альтернативы внесения залога бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании".
Об этом сообщил адвокат Владислав Добош, передает Радио Свобода.
"Отказали защите в изменении меры пресечения ... Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что, мы считаем, является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц", - рассказал адвокат .
По его словам, решение суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.
Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями. Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).
7 апреля Апелляционный суд оставил Семенченко под арестом. Бывший депутат останется в СИЗО до конца мая.