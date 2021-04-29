Суд оставил Семенченко под стражей

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей без альтернативы внесения залога бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании".

Об этом сообщил адвокат Владислав Добош, передает Радио Свобода.

"Отказали защите в изменении меры пресечения ... Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что, мы считаем, является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц", - рассказал адвокат .

По его словам, решение суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали 26 марта за создание "частной армии". По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями. Семенченко обвиняют по ч.3 ст. 260 (руководство незаконными вооруженными формированиями, их финансирование, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или военной техникой - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).