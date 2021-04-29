Тищенко о реакции Зеленского на его вечеринку: "Работай, Коля. Лучше всех работай"

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, как прошел его разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалось празднование дня рождения жены нардепа в локдаун в столичном отеле Fairmont.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Работай, Коля. Лучше всех работай", - бросил на ходу Тищенко в ответ на вопрос о реакции президента Зеленского на его вечеринку.

В то же время он не ответил на вопрос, какое решение приняла фракция "СН" по этому поводу, а также заплатил ли он штраф. Нардеп просто молча покинул помещение прессы.

Напомним, во время жесткого карантина в Киеве Тищенко устроил для своей жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре столицы. После того, как о вечеринке Тищенко узнали СМИ , он сказал, что не нарушал карантин.

22 апреля фракция "Слуги народа" провела зум-заседание, во время которого вспомнили инцидент с Тищенко. Глава фракции Давид Арахамия тогда заявил, что главное, чтобы Тищенко уплатил штрафы, потому что было явное нарушение законодательства (карантинных норм).