Европарламент поддержал резолюцию в отношении роSSийских войск у границы Украины

В резолюции говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии.

Европарламент осуждает сосредоточение Россией ее войск у границ Украины и в незаконно оккупированном Крыму как "угрожающие и дестабилизационные" действия.

Об этом говорится в резолюции по РоSSии, случаю оппозиционера Алексея Навального, накоплению войск у границы Украины и роSSийских атак в Чехии. Ее в четверг, 29 апреля, проголосовали 569 евродепутатов, 67 высказались против, 46 воздержались, сообщает DW.

В резолюции напомнили, что РоSSия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных с танками, бронемашинами, артиллерией и другими тяжелыми вооружениями. По мнению евродепутатов, "масштаб и ударные возможности указывают на наступательные намерения". Вспоминая о решении министра обороны РоSSии Сергея Шойгу начать отвод с 23 апреля, в резолюции отмечается, что войска РФ должны вернуться в места постоянной дислокации "в полном составе и без промедлений". Также Европарламент требует от РоSSии прекратить практику "неоправданных" наращиваний войск, направленных на запугивание ее соседей.

"Европарламент отмечает, что дружественные страны должны усилить военную поддержку Украины и предоставление оборонных вооружений, соответствует статье 51 Устава ООН , которая позволяет индивидуальную и коллективную самооборону", - отмечается в резолюции. Кроме того, Европарламент похвалил "пропорциональную" реакцию Украины на действия РоSSии.

"Если подобное наращивание войск в будущем перейдет во вторжение в Украину со стороны РФ , ЕС должен дать понять, что цена за такое нарушение международного права и норм будет высокой", - предупредили евродепутаты в документе. Европарламент предлагает в таком случае "немедленное" прекращение импорта нефти и газа из РоSSии в ЕС , отключение РФ от платежной системы SWIFT и замораживание всех активов олигархов, близких к роSSийской власти, а также членов их семей. Предлагается им также аннулировать визы.

В резолюции предлагается дополнить режим санкций за нарушения прав человека новым санкционным режимом - за коррупцию. Евродепутаты подчеркнули, что страны ЕС не должны быть "уютным местом для роSSийских богатств и инвестиций сомнительного происхождения".

Также Европарламент "требует, чтобы ЕС уменьшил свою зависимость от роSSийских энергоносителей". В резолюции призывается остановить сооружение газопровода "Северный поток-2" и прекратить строительство "спорных атомных электростанций, которые строит "Росатом".

Европарламент осудил "факт" того, что агенты военной разведки РоSSии (известной как ГРУ) стали причиной взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Это событие в резолюции оценили как "нарушение суверенитета Чехии" и "неприемлемые враждебные действия".

В резолюции поддержали Прагу в решении выслать 18 роSSийских дипломатов, которые, по данным Чехии, были агентами роSSийской разведки. Европарламент также призвал государства ЕС к координированной высылке роSSийских дипломатов.

Евродепутаты призвали РоSSию "немедленно" и без всяких условий освободить Алексея Навального, "чье осуждение политически мотивированно и противоречит международным обязательствам РоSSии по правам человека". Также резолюция призывает освободить всех лиц, задержанных за протесты в поддержку оппозиционера.

Европарламент осудил и попытки прокуратуры Москвы добиться признания основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией "экстремистской организацией".