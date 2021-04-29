Рада провалила законопроект об электрошокерах для полиции

Для принятия документа за основу не хватило 100 голосов.

Рада провалила законопроект об электрошокерах для полиции

Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции" (рег. 4375).

Документ в первом чтении поддержали 126 народных депутатов при необходимых 226.

Этот документ позволяет полиции применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злостное физическое сопротивление, и для задержания преступника, который пытается убежать.

Также проект закона позволяет применить шокер для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи и для вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

В действующей редакции п. 6 ч. 3 ст. 45 закона о Нацполиции электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.

Напомним, что год назад Кабмин инициировал расширение оснований для использования полицейскими электрошокеров. Тогда же Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады инициативу о внесении изменений в Закон "О Национальной полиции", а именно - в ст. 45 предлагалось добавить пункт, разрешить расширить основания для использования полицейскими электрошокеров. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это "гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием".

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