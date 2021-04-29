Рада провалила законопроект об электрошокерах для полиции

Верховная Рада отклонила проект закона о внесении изменений в статью 45 Закона Украины "О Национальной полиции" (рег. 4375).

Документ в первом чтении поддержали 126 народных депутатов при необходимых 226.

Этот документ позволяет полиции применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злостное физическое сопротивление, и для задержания преступника, который пытается убежать.

Также проект закона позволяет применить шокер для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи и для вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

В действующей редакции п. 6 ч. 3 ст. 45 закона о Нацполиции электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.