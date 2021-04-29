ГБР подозревает подполковника ВСУ в присвоении горючего для ООС почти на 1,8 миллиона грн

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

ГБР подозревает подполковника ВСУ в присвоении горючего для ООС почти на 1,8 миллиона грн

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном присвоении горючего подполковнику, главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Установлено, что подполковник систематически обеспечивал дополнительным горючим одну из воинских частей Воздушных Сил ВСУ через подчиненный Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск, который дислоцируется в Харькове. Так, 60 тысяч кг горючего, предназначавшегося для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине, где заместитель командира сбывал его автозаправочным станциям. Из-за этого государству нанесено 1 766 180 гривен убытков.

"Таким образом, подполковник подозревается в завладении военным имуществом, повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 410 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в ГБР.

В Печерский районный суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Другим лицам, причастным к совершению указанного преступления, сообщено о подозрении ранее.

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