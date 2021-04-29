Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"

"За годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине".

Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"
Фото: Zik

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский обратится в Европейский суд по правам человека из-за системного политического преследования его семьи и компаний, входивших или входящих в состав возглавляемой им корпорации "Богдан".

Об этом в четверг, 29 апреля, информирует пресс-служба корпорации.

"К такому шагу его вынудил правовой беспредел, признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, работающих заангажированно и преследующих, прежде всего, медийный результат. О. Гладковский заявит о нарушении ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей политические преследования", - говорится в сообщении.

Президент корпорации "Богдан" считает, что за годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине.

При этом, как отмечается, на показных официальных мероприятиях действующей власти техника производства предприятий корпорации "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины, "что на фоне процессуального прессинга вызывает как минимум недоумение".

"Потому что с одной стороны наглядно прослеживается очередная волна преследований предприятий "Богдан", с другой - за два последних года для ВСУ так и не поставлена колесная техника в сколько-нибудь значимых объемах, и Верховному Главнокомандующему приходится выступать на фоне грузовиков «Богдан-63172»", - отмечают там.

Ранее в корпорации "Богдан" сообщали, что ее президент Олег Гладковский решил подать в суд на НАБУ, объявившее в розыск Игоря Гладковского.

Сын Олега Гладковского, по данным следствия, в 2015-2017 годах реализовал схему по поставкам контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен. Он трижды не явился на допрос в НАБУ.

26 апреля СМИ сообщили, что сын Гладковского прибыл в Украину и пришел в САП, где ему вручили обвинительный акт.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
Блок рекламы


Похожие новости
Делегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голосаДелегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голоса
Из-за позиции Минкульта столица теряет исторические здания, - КличкоИз-за позиции Минкульта столица теряет исторические здания, - Кличко
Стало известно имя военного, погибшего из-за подрыва авто на ДонбассеСтало известно имя военного, погибшего из-за подрыва авто на Донбассе
ПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиянПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиян
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Великобритания ввела санкции в отношении 14 россиян из-за коррупцииВеликобритания ввела санкции в отношении 14 россиян из-за коррупции
Пиротехников ГСЧС неподалеку от Гнутова эвакуировали с места проведения разминирования из-за обстреловПиротехников ГСЧС неподалеку от Гнутова эвакуировали с места проведения разминирования из-за обстрелов
Главы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSииГлавы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSии
Патриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетикеПатриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетике
Fox News и Daily Mail попали в скандал из-за публикации о "плане Байдена" ограничить потребление мясаFox News и Daily Mail попали в скандал из-за публикации о "плане Байдена" ограничить потребление мяса
Последние новости
Подгружаем последние новости