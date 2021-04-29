Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"

"За годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине".

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, предприниматель Олег Гладковский обратится в Европейский суд по правам человека из-за системного политического преследования его семьи и компаний, входивших или входящих в состав возглавляемой им корпорации "Богдан".

Об этом в четверг, 29 апреля, информирует пресс-служба корпорации.

"К такому шагу его вынудил правовой беспредел, признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, работающих заангажированно и преследующих, прежде всего, медийный результат. О. Гладковский заявит о нарушении ст. 18 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей политические преследования", - говорится в сообщении.

Президент корпорации "Богдан" считает, что за годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине.

При этом, как отмечается, на показных официальных мероприятиях действующей власти техника производства предприятий корпорации "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины, "что на фоне процессуального прессинга вызывает как минимум недоумение".

"Потому что с одной стороны наглядно прослеживается очередная волна преследований предприятий "Богдан", с другой - за два последних года для ВСУ так и не поставлена колесная техника в сколько-нибудь значимых объемах, и Верховному Главнокомандующему приходится выступать на фоне грузовиков «Богдан-63172»", - отмечают там.

Ранее в корпорации "Богдан" сообщали, что ее президент Олег Гладковский решил подать в суд на НАБУ, объявившее в розыск Игоря Гладковского.

Сын Олега Гладковского, по данным следствия, в 2015-2017 годах реализовал схему по поставкам контрабандных товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли - 950 тысяч гривен. Он трижды не явился на допрос в НАБУ.