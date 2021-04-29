Путин готов говорить с Зеленским, но из ОП Украины никакой конкретики не поступало, - Песков

Президент РФ "готов сесть и поговорить о двусторонних отношениях с Украиной".

В Кремле заявили, что подготовка к встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается, потому что никакой конкретики от ОП Украины не поступало.

Об этом в эфире Первого канала заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков.

"Продвинуться не удалось. Наш заместитель руководителя администрации (президента РФ), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", - сказал он.

По словам Пескова, Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он согласен обсуждать двусторонние отношения.

Представитель роSSийского президента напомнил, что единственное, что сейчас есть - это предложение Зеленского встретиться с Путиным и поговорить об урегулировании на Донбассе, и приглашение президенту Украины приехать в Москву для обсуждения двусторонних отношений.

Песков добавил, что пока неизвестно, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева , но Путин "готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной".

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

Тогда же стало известно, что Украина попросила Нетаньяху стать посредником между Путиным и Зеленским.

Вместе с тем 28 апреля в интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины предположил, что Ватикан мог бы стать оптимальным местом для проведения двусторонних переговоров с роSSийским президентом. В ответ в Ватикане заверили, что Папа Римский не откажет в просьбе принять Зеленского и Путина.

По данным осведомленных источников, активная фаза подготовки встречи президентов начнется после майских праздников. Местом встречи Зеленского и Путина может стать Иерусалим. Также рассматриваются варианты встречи в Австрии или Турции.