Между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, есть пострадавшие

Поводом стал спорный водозабор на границе.

Между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел вооруженный конфликт, есть пострадавшие
Фото: akipress.org

Между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел пограничный конфликт с пострадавшими.

Как сообщает "Радио Свобода", конфликт связан с попыткой таджиков установить камеры видеонаблюдения в районе водозабора "Главный" на границе. По данным местных жителей, власти Кыргызстана ранее установили такие же камеры со своей стороны, но выступили против их установки со стороны Таджикистана.

Противостояние сначала происходило на уровне местных жителей, которые забрасывали друг друга камнями. На следующий день, 29 апреля, столкновения переросли в стрельбу между военными подразделениями двух стран.

Пограничные войска Таджикистана заявили, что в 13:05 по местному времени "на участке водораспределительного пункта «Главный» военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан". Страна обвинила Кыргызстан в захвате спорного водозабора.

Кыргызстан в свою очередь возлагает ответственность за обострение ситуации на таджикскую сторону.

"Началась перестрелка между военными подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов", - говорится в заявлении пограничников.

Точное количество пострадавших пока не известно. Кыргызстан заявил об 11 раненых, из которых семеро - с огнестрельными ранениями. Один из раненых, по сообщению киргизской стороны, умер. Со стороны Таджикистана из оружия ранены по меньшей мере два человека, еще семеро получили травмы от камней.

Протяженность таджикско-киргизской границы составляет 970 километров. Из них делимитированы и демаркированы только 519 километров. На линии границы находятся 70 спорных участков, что часто приводит к разногласиям по поводу использования воды, пастбищ и земли среди жителей приграничных районов, и иногда - вплоть до гибели и ранения людей.

Водозабор "Главный" был построен в 60-х годах по заявке Киргизской ССР, но Таджикистан считает, что он находится на его территории. Конфликты между жителями сел, расположенных рядом с водозабором, происходили и раньше. В 2014 году в таком конфликте с обеих сторон пострадали девять человек.

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