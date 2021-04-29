Царевич вернулась на работу в Печерский суд

Она будет получать зарплату, не рассматривая дела.

Фото: Макс Левин

Оксана Царевич с 1 апреля вернулась на работу в Печерский районный суд Киева.

Об этом сообщил проект PROSUD всеукраинского объединения "Автомайдан".

Поскольку у Царевич закончились 5-летние полномочия судьи, рассматривать дела она пока не будет, но будет получать зарплату.

Имя Царевич уже есть в списке судей Печерского райсуда.

Напомним, 29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против участников Революции достоинства.

В 2014 году Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело против Царевич, касавшееся преследования активистов Автомайдана. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич от должности.

Судья Царевич известна также тем, что входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Она также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко, а позже отказалась выносить решение об аресте Александра Ефремова.

Царевич обвинялась в вынесении заведомо неправомочного приговора, но в 2020 году Шевченковский районный суд Киева оправдал ее.

17 марта 2021 года Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Царевич.

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