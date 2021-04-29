Геращенко объяснил необходимость принятия закона об электрошокерах для полиции
Законопроект расширяет перечень ситуаций, когда их могут применять.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко объяснил важность принятия законопроекта 4375, который сегодня будет рассматривать Верховная Рада. Этот документ позволяет полиции применение электрошокеров для задержания лиц, оказывающих злостное физическое сопротивление, и для задержания преступника, который пытается убежать.
Также проект закона разрешает применить шокер для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или при попытке бегства из-под стражи, а также для вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского. На своей странице в Facebook Геращенко написал, что электрошокеры используют в более чем 100 странах мира, в том числе и в США.
"Дело в том, что сейчас у полицейских, когда на них нападает кто-то с ножом или топором, у них нет другого выхода, кроме как применять огнестрельное оружие, что приводит к гибели или тяжелым травмам нападавшего", - отметил Геращенко.
Он привел примеры, когда правоохранители вынужденно применяли огнестрельное оружие из-за невозможности использования шокеров. В 2016 году в Хмельницкой области полиция открыла огонь по мужчине, который оказывал сопротивление, в результате чего тот скончался. В 2018 полиция в Запорожье из-за неэффективности применения слезоточивого газа для усмирения агрессивного мужчины вынуждена была в него стрелять. Похожие случаи были и в дальнейшем.
"Все эти приведенные выше факты ясно свидетельствуют о необходимости применения именно электрошокеров, а не огнестрельного оружия для предотвращения противоправных действий правонарушителей, направленных на угрозу жизни полицейского. Часто полицейские при оформлении именно административных правонарушений становятся объектами нападения или сталкиваются с открытым физическим сопротивлением их законным требованиям прекратить нарушение", - отметил он.
Геращенко возмутился "манипулированием фактами" со стороны депутатов, выступающих против этого законопроекта.
"Законопроектом предусмотрено использование шокеров только в случае, когда лицо совершает физическое сопротивление полицейскому. Каждому полицейскому, который пройдет обучение, как законно и правильно использовать электрошокер, самому будет предложено получить удар током для того, чтобы знать, что это такое на личном опыте. Каждый факт применение электрошокеров будет проверяться как руководством полиции, так и прокурором, поэтому права граждан от незаконного использования этого спецсредства будут защищены законом", - заверил Антон Геращенко.
В действующей редакции п.6 ч.3 ст.45 "Закона о Нацполиции" электрошокеры разрешено использовать для: отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или объект, находящийся под охраной, и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.
Напомним, что год назад Кабмин инициировал расширение оснований для использования полицейскими электрошокеров. Тогда же Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады инициативу о внесении изменений в Закон "О Национальной полиции", а именно - в ст.45 предлагалось добавить пункт, который позволит расширить основания для использования полицейскими электрошокеров. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это "гуманное полицейское средство принуждения, которое позволяет пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший ущерб по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием".