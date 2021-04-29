Глава ГФС отчитался о результатах борьбы с незаконным оборотом топлива

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник предоставил отчет о результатах борьбы с незаконным оборотом горюче-смазочных материалов с начала 2021 года. В течение января-апреля ГФС изъяла из теневого оборота топлива на сумму 1,1 млрд грн, а также прекратила деятельность 10 нелегальных производств нефтепродуктов и более 240 незаконных АЗС. Эти данные Мельник опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Мельника, приоритетом в обеспечении экономической безопасности является доведение уголовных дел до суда и вынесение обвинительных приговоров злоумышленникам. “Я привык к заказным статьям в СМИ , когда начинаешь демонстрировать результаты - критикуют. Попытки отвлечь от основной работы - обеспечения экономической безопасности страны - не пройдут! Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нас упрекают “Быстрее, быстрее!”. Может, это для того, чтобы пострадало качество, а виновные затем легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания. Поэтому мы будем собирать доказательства так, чтобы все сели - а не так, чтобы написать победную статью в СМИ или пост в фейсбуке. Для меня важен результат - вор должен сидеть в тюрьме. Точка”, - отметил Мельник.

Вадим Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.