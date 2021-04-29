Глава ГФС отчитался о результатах борьбы с незаконным оборотом топлива

По словам Мельника, приоритетом в обеспечении экономической безопасности является доведение уголовных дел до суда и вынесение обвинительных приговоров злоумышленникам.

Глава ГФС отчитался о результатах борьбы с незаконным оборотом топлива
Фото: facebook/Вадим Мельник

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник предоставил отчет о результатах борьбы с незаконным оборотом горюче-смазочных материалов с начала 2021 года. В течение января-апреля ГФС изъяла из теневого оборота топлива на сумму 1,1 млрд грн, а также прекратила деятельность 10 нелегальных производств нефтепродуктов и более 240 незаконных АЗС. Эти данные Мельник опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Мельника, приоритетом в обеспечении экономической безопасности является доведение уголовных дел до суда и вынесение обвинительных приговоров злоумышленникам. “Я привык к заказным статьям в СМИ, когда начинаешь демонстрировать результаты - критикуют. Попытки отвлечь от основной работы - обеспечения экономической безопасности страны - не пройдут! Интересно, что именно во время активной фазы борьбы с теневым сектором экономики нас упрекают “Быстрее, быстрее!”. Может, это для того, чтобы пострадало качество, а виновные затем легче получили оправдательный приговор в судах? Нет. Нам надо, чтобы виновные сидели за решеткой, а не в который раз избегали наказания. Поэтому мы будем собирать доказательства так, чтобы все сели - а не так, чтобы написать победную статью в СМИ или пост в фейсбуке. Для меня важен результат - вор должен сидеть в тюрьме. Точка”, - отметил Мельник.

Вадим Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом SinovacВ Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Рудик призвала нардепов поддержать антикризисный проект постановления "Голоса"Рудик призвала нардепов поддержать антикризисный проект постановления "Голоса"
Блок рекламы


Похожие новости
Глава УИНП назвал "марш вышиванок" ко дню создания дивизии "Галичина" глорификацией ССГлава УИНП назвал "марш вышиванок" ко дню создания дивизии "Галичина" глорификацией СС
Глава одной из общин в Ровенской области попался на взяткеГлава одной из общин в Ровенской области попался на взятке
Глава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к ЛукашенкоГлава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к Лукашенко
Зеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛОЗеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛО
Глава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризмГлава МИД Литвы: РоSSия показала себя как страна, поддерживающая терроризм
От ковида умер глава Подольского района Киева Виктор СмирновОт ковида умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов
Меркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусомМеркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусом
Глава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформеГлава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформе
87 ОИК составила уточненный протокол о результатах выборов - между Вирастюком и Шевченко 422 голоса87 ОИК составила уточненный протокол о результатах выборов - между Вирастюком и Шевченко 422 голоса
Глава Кировоградской ОГА уходит в отставкуГлава Кировоградской ОГА уходит в отставку
Последние новости
Подгружаем последние новости