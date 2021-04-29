Найем заявил, что его сократили с должности замдиректора "Укроборонпрома"

"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным".

Найем заявил, что его сократили с должности замдиректора "Укроборонпрома"
Фото: uanova.net

Бывший депутат Верховной Рады, заместитель директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем сообщил, что уходит с поста.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня мой последний день в «Укроборонпроме». После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Однако наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.

"Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - добавил он.

Найем также отметил, что предметом его личной гордости стала первая в истории Концерна инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности.

Напомним, Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома" в ноябре 2019 года.

В январе этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект о реформировании "Укроборонпрома". Первый этап предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование его в акционерное общество.

Вчера с должности члена наблюдательного совета Нацдепозитария по решению акционеров уволили Александра Данилюка. В тот же день поста главы правления НАК "Нафтогаз" лишился Андрей Коболев.

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