Найем заявил, что его сократили с должности замдиректора "Укроборонпрома"
"Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным".
Бывший депутат Верховной Рады, заместитель директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем сообщил, что уходит с поста.
Об этом он написал в фейсбуке.
"Сегодня мой последний день в «Укроборонпроме». После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Однако наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.
"Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - добавил он.
Найем также отметил, что предметом его личной гордости стала первая в истории Концерна инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности.
Напомним, Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома" в ноябре 2019 года.
В январе этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект о реформировании "Укроборонпрома". Первый этап предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование его в акционерное общество.
Вчера с должности члена наблюдательного совета Нацдепозитария по решению акционеров уволили Александра Данилюка. В тот же день поста главы правления НАК "Нафтогаз" лишился Андрей Коболев.