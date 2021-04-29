Рада завернула законопроект Третьяковой о накопительной пенсии

Правительственный проект еще не голосовали.

Рада завернула законопроект Третьяковой о накопительной пенсии
Галина Третьякова
Фото: Макс Левин

Верховная Рада отправила на доработку проект закона №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, который был внесен в 2019 году группой депутатов во главе с Галиной Третьяковой.

За это проголосовали 311 народных депутатов.

Законопроект предусматривал, что работодатели будут платить на накопительный счет 2% от размера заработной платы работников, а сами работники - 1%. По желанию работника, размер его самостоятельных взносов мог бы быть увеличен. В таком случае, работодатель был бы обязан пропорционально дополнять взносы работника.

Проект также предусматривал создание нового органа - Пенсионного казначейства, в котором бы аккумулировались взносы.

Напомним, что в 2020 году Кабинет министров подготовил собственный законопроект о запуске накопительной пенсионной системы. Он предусматривает, что накопление начнется с 2021 года, но только для работников, работающих во вредных и тяжелых условиях.

Этот законопроект еще не голосовали.

Украинское законодательство предусматривает два уровня государственного пенсионного обеспечения: солидарную систему (работающие обеспечивают пенсионеров) и накопительную (обязательные отчисления себе на пенсию). Сейчас действует только солидарная система, и работает она откровенно плохо. Пенсионный фонд имеет хронический дефицит, в 2021 году он составит, по прогнозам, 204 млрд гривен. Накопительную систему изначально планировали ввести с 2013 года, но все откладывали.

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