Представитель Кабмина в Раде подал в отставку

Мокан решил сосредоточиться на написании законов.

Представитель Кабмина в Раде подал в отставку
Фото: Телеканал Рада

Депутат Верховной Рады Василий Мокан из "Слуги народа" ушел с должности представителя Кабмина в парламенте, чтобы сосредоточиться на законодательной работе.

Об этом он объявил на брифинге в четверг.

"С марта прошлого года я отвечаю за коммуникацию и взаимодействие двух ветвей власти - законодательной и исполнительной. Сегодня я принял решение и написал заявление о том, что хочу уйти с должности представителя Кабинета министров Украины", - рассказал Мокан.

По словам Мокана, его отставка была согласована с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Его преемника должен определить Кабинет министров.

Напомним, что до Мокана правительство в Раде представляла Елена Шуляк. Она покинула этот пост в связи со сменой Кабинета Министров.

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