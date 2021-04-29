Президента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничестве

Его обвиняют в получении неправомерной выгоды в виде «Туарега».

Президента Академии аграрных наук отстранили от должности по подозрению во взяточничестве
Фото: inshe.tv

Кивський апелляционный суд 28 апреля отстранил президента Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало.

Об этом сообщила Национальная полиция, которая осуществляет досудебное расследование по подозрению в получении ученым взятки в виде автомобиля Volkswagen Touareg, стоимость которого на момент приобретения в конце 2019 года составляла 1,44 млн гривен.

По версии следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду за включение директора опытного хозяйства "Агрономия" в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН.

В декабре 2020 года ученому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Голосеевский районный суд Киева в начале апреля отказал полиции в отстранении Гадзало, но апелляционная инстанция поддержала ходатайство.

Напомним, что руководство Национальной академии аграрных наук также фигурирует в уголовном деле по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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