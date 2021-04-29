СБУ задержала агентов "спецслужбы ЛНР", готовивших теракт против ВСУ
Предатели собирали и передавали кураторам информацию об украинских военных.
Контрразведка Службы безопасности задержала агентов "спецслужбы ЛНР", готовивших теракт против Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В разоблаченную агентурную сеть входили граждане Украины, которые выполняли задачи контролируемого РФ "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил.
Установлено, что злоумышленники готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений ВСУ на территории Луганской области. Они планировали отравление военнослужащих химическим веществом.
Кроме того, предатели собирали и передавали кураторам информацию об украинских военных.
Сейчас задержанным агентам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сотруднику так называемого "МГБ ЛНР" заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.
Напомним, ранее СБУ разоблачила и задержала боевика "ЛНР", устроившегося на работу в МВД.