СБУ задержала агентов "спецслужбы ЛНР", готовивших теракт против ВСУ

Предатели собирали и передавали кураторам информацию об украинских военных.

Контрразведка Службы безопасности задержала агентов "спецслужбы ЛНР", готовивших теракт против Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

В разоблаченную агентурную сеть входили граждане Украины, которые выполняли задачи контролируемого РФ "МГБ ЛНР" в районе проведения операции Объединенных сил.

Установлено, что злоумышленники готовили террористический акт в месте дислокации одного из подразделений ВСУ на территории Луганской области. Они планировали отравление военнослужащих химическим веществом.

Кроме того, предатели собирали и передавали кураторам информацию об украинских военных.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас задержанным агентам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сотруднику так называемого "МГБ ЛНР" заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК.

Фото: ssu.gov.ua