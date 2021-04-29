Коболев попрощался с "Нафтогазом" и оставил Витренко ключ от кабинета главы НАК

"Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава "Нафтогаза", - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе"

Андрей Коболев, которого Правительство освободило от должности главы НАК "Нафтогаз Украины", попрощался с компанией и отметил, что имеет претензии к решению Кабмина.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Сегодня мой последний день работы в "Нафтогазе". Это были насыщенные 7 лет 1 месяц 3 дня преобразования невозможного в достижимое. No Regrets. Озвучивать перечень достижений "Нафтогаза" за это время считаю лишним. Их знают наши оппоненты, знают наши союзники. Все , что мы сделали, уже вошло в историю, и эти факты не уничтожить", - отметил Коболев.

Он добавил, что имеет претензии к решению Правительства, но не в части его увольнения, а в том, что "они сейчас ставят крест на реформе корпоративного управления".

"С 2014 года Украина твердо решила, что на государственной собственности должно зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", - подчеркнул Коболев.

Он заявил, что не намерен "устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз", а сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы.

"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко. Последнее удовольствие, которое позволил себе как глава "Нафтогаза", - подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе", - добавил Коболев.

Напомним, Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которую возглавляет Коболев, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании. В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Сейчас уволить главу НАК может только наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

В мае 2020-го Юрий Витренко сообщил, что НАК решил уволить его с должности своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против роSSийской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом". В последние годы Витренко занимался судами с "Газпромом". Также группа "Нафтогаз" отозвала Юрия Витренко с должности представителя в наблюдательном совете "Укрнафты".

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было.