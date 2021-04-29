Верховная Рада назначила министром энергетики Германа Галущенко
Он заявил, что готов взять на себя ответственность за тарифную политику Украины.
Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики Украины за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.
За его кандидатуру отдали голоса 305 народных депутатов. За не голосовали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
Глава Кабмина Денис Шмыгаль во время представления кандидата ничего о Галущенко не сказал, кроме того, что просит поддержать его кандидатуру.
Сам Галущенко рассказал, что "Энергоатом" второй квартал подряд является прибыльным, а "истории о связях с олигархатом и с Деркачом" - фейк. Галущенко, как известно, работал в "Энергоатоме" во времена председательства там сейчас подсанкционного США депутата Андрея Деркача.
"Моя главная задача - наладить сотрудничество и вместе решать критические вопросы и проблемы в сфере энергетики. Нам нужно привлечение всех областей, регионов, всех общин", - отметил во время своего слова Герман Галущенко.
Он также сказал, что готов взять на себя ответственность за тарифную политику Украины. С 1 июля, по его словам, будет выработана новая модель ВСО.
Согласно сайту "Энергоатома", Галущенко - "опытный юрист с многолетним стажем в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности правоведение, также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности, имеет диплома магистра международного менеджмента".
Галущенко работал в прокуратуре и МИД.
"В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата президента, директора департамента судебной работы Министерства юстиции. В 2013-2014 годах - исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом". С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", награжден Орденом Даниила Галицкого", - говорится на сайте "Энергоатома".
Его жена Ольга Богданова, согласно декларации, является владелицей ООО "Пространство 86" - дизайнерской платформы.
О кандидатуре Галущенко на должность главы Минэнерго заговорили практически сразу после того, как стало известно о поиске замены Витренко. Сначала источники
Среди причин решения о замене главы министерства энергетики источники называли то, что Витренко якобы не смог найти общего языка с главой правительства, а также в нем "разочаровались" на Банковой. Сам и.о. министра оба тезиса отверг и заявил, что продолжает исполнять свои обязанности. Однако вскоре собеседники и в правительстве, и в парламенте, назвали Галущенко наиболее вероятным кандидатом в министры, а 27 апреля постановление о его назначении внес Денис Шмыгаль.
Как известно, Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.
Впрочем, вносить третье постановление о его назначении в зал Верховной Рады не пришлось - вместо этого парламент принял поправки в закон о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.
28 апреля Юрий Витренко стал новым главой правления НАК "Нафтогаз" после увольнения Андрея Коболева.