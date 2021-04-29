Верховная Рада назначила министром энергетики Германа Галущенко

Он заявил, что готов взять на себя ответственность за тарифную политику Украины.

Герман Галущенко
Фото: iclub.energy
Герман Галущенко

Верховная Рада на заседании 29 апреля проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Это первый полноценный министр энергетики Украины за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.

За его кандидатуру отдали голоса 305 народных депутатов. За не голосовали только фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

Глава Кабмина Денис Шмыгаль во время представления кандидата ничего о Галущенко не сказал, кроме того, что просит поддержать его кандидатуру.

Сам Галущенко рассказал, что "Энергоатом" второй квартал подряд является прибыльным, а "истории о связях с олигархатом и с Деркачом" - фейк. Галущенко, как известно, работал в "Энергоатоме" во времена председательства там сейчас подсанкционного США депутата Андрея Деркача.

"Моя главная задача - наладить сотрудничество и вместе решать критические вопросы и проблемы в сфере энергетики. Нам нужно привлечение всех областей, регионов, всех общин", - отметил во время своего слова Герман Галущенко.

Он также сказал, что готов взять на себя ответственность за тарифную политику Украины. С 1 июля, по его словам, будет выработана новая модель ВСО.

Согласно сайту "Энергоатома", Галущенко - "опытный юрист с многолетним стажем в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Получил высшее образование в Львовском государственном университете по специальности правоведение, также закончил Украинскую академию внешней торговли по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности, имеет диплома магистра международного менеджмента".

Галущенко работал в прокуратуре и МИД.

"В разные годы он занимал должности заместителя руководителя департамента Секретариата президента, директора департамента судебной работы Министерства юстиции. В 2013-2014 годах - исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК "Энергоатом". С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины", награжден Орденом Даниила Галицкого", - говорится на сайте "Энергоатома".

Его жена Ольга Богданова, согласно декларации, является владелицей ООО "Пространство 86" - дизайнерской платформы.

О кандидатуре Галущенко на должность главы Минэнерго заговорили практически сразу после того, как стало известно о поиске замены Витренко. Сначала источники LB.ua во властных кругах называли пять претендентов, большинство претендовали на эту должность еще в 2020 году.

Среди причин решения о замене главы министерства энергетики источники называли то, что Витренко якобы не смог найти общего языка с главой правительства, а также в нем "разочаровались" на Банковой. Сам и.о. министра оба тезиса отверг и заявил, что продолжает исполнять свои обязанности. Однако вскоре собеседники и в правительстве, и в парламенте, назвали Галущенко наиболее вероятным кандидатом в министры, а 27 апреля постановление о его назначении внес Денис Шмыгаль.

Как известно, Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что будут в третий раз вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

Впрочем, вносить третье постановление о его назначении в зал Верховной Рады не пришлось - вместо этого парламент принял поправки в закон о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.

28 апреля Юрий Витренко стал новым главой правления НАК "Нафтогаз" после увольнения Андрея Коболева.



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