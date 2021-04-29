Парламент отменил пленарный день в пятницу

Депутаты будут работать в комитетах.

Парламент отменил пленарный день в пятницу
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада отменила пленарное заседание в пятницу, 30 апреля. За соответствующее постановление проголосовали 322 нардепа.

Вместо зала заседаний, где по пятницам традиционно проходит час вопросов к правительству, депутаты будут работать в комитетах.

"Внести изменение в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденный Постановлением Верховной Рады Украины от 26 января 2021 года № 1130-IX, о работе Верховной Рады Украины в апреле 2021 года, предусмотрев 30 апреля - работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в постановлении.

В пояснительной записке такое решение объяснили необходимостью проведения дополнительных заседаний комитетов Верховной Рады Украины.

Напомним, что во вторник в парламенте было два внеочередных заседания. Еще два запланированы на сегодня.

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