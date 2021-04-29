Госдеп США и G7 отреагировали на смену руководства "Нафтогаза Украины" (обновлено)

"Уважение к корпоративному управлению - это ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины относительно реформ".

В Государственном департаменте США отреагировали на смену руководства "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности, честности в энергетическом секторе - будь то частное или государственное предприятие - ключ к поддержанию уверенности в обязательствах Украины относительно реформ", - написал он в своем Twitter .

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Послы стран "Большой семерки" также отреагировали на кадровые изменения в "Нафтогазе" и предостерегают от политического вмешательства в управление НАК.

"Послы G7 отмечают решение Кабмина об увольнении главы правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании Правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на эту должность Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "увольнении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.