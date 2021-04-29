ФСБ заявила о задержании 16 "Украинских радикалов"

РоSSийская спецслужба утверждает, что задержанные причастны к группировке "М.К.У.".

ФСБ заявила о задержании 16 "Украинских радикалов"
Ілюстративне фото
Фото: vesti.ru

ФСБ РоSSия заявила о задержании 16 "членов украинского молодежного радикального общества "М.К.У.". Спецслужба обвиняет их в "подготовке взрывов и вооруженных нападений", пишет РБК.

"По данным службы, глава "М.К.У." Егор Краснов из Украины координировал деятельность группировки на территории РоSSии", - говорится в сообщении.

Где именно задержали "радикалов", не сообщается.

В марте роSSийские СМИ уже заявляли о задержании якобы причастных к "М.К.У." людей в Воронеже, однако группа фактчекеров StopFake опровергла, что задержанные хоть как-то были причастны к этой группировке.

"М.К.У." до 2021 года мало фигурировало в информационном пространстве. Однако после возвращения в январе оппозиционера Алексея Навального из Германии прокремлевские СМИ начали писать, что за протестами в Москве якобы стоит именно эта организация вместе со Службой безопасности Украины, пишет "BBC РоSSия".

По определению роSSийских СМИ, "М.К.У." - это созданная в 2018 году в Украине организация неонацистского направления под названием "Маньяки. Культ убийц".

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