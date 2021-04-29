Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного около Зайцева

За сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного около Зайцева
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 28 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Катериновки роSSийские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку от Водяного роSSийско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Около поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Неподалеку от Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а около поселка Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия боевики совершили обстрел населенного пункта Зайцево. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Вблизи Водяного вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра, 29 апреля, со стороны оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а около Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, в течение суток 28 апреля оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе.

27 апреля в результате подрыва военного автомобиля погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области. Еще трое бойцов получили травмы.

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