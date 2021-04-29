В ПЦУ хотят создать собственный "пенсионный фонд"

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о планах Православной церкви Украины относительно официального трудоустройства и пенсионных выплат для священнослужителей.

В ПЦУ хотят создать собственный “пенсионный фонд“

Как сообщил Епифаний, ПЦУ настаивает на том, чтобы каждый священнослужитель в молодом возрасте был официально оформлен. Кроме того, в Православной церкви Украины на данный момент ведут обсуждения по вопросу создания "пенсионного фонда".

"Оно является немножко сложным, особенно в такое время, чтобы создать так называемый «пенсионный фонд» церкви. Но мы настаиваем на том, чтобы сейчас каждый священнослужитель в молодом возрасте был официально оформлен. Потому что иногда община даже не платит священнослужителю определенной платы", - рассказал предстоятель ПЦУ.

По мнению митрополита Епифания, возможность официального трудоустройства даст уверенность священнослужителям в том, что после отхода от дел они будут получать пенсионные выплаты.

В ПЦУ хотят создать собственный “пенсионный фонд“

Ради решения данного вопроса в ПЦУ привлекли соответствующих специалистов, которые должны в ближайшее время выбрать лучший вариант для пенсионного обеспечения священнослужителей. Отметим, что еще в 2019-м году митрополит Епифаний сообщал, что священники ПЦУ не получают заработную плату, но они не зависят от «церковных взносов».


Шевченко Лилия, Тудей

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