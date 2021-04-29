Увольнение Коболева может осложнить переговоры Украины с МВФ, - Bloomberg

"Неожиданный шаг рискует вызвать беспокойство западных доноров, в частности МВФ".

Увольнение Коболева может осложнить переговоры Украины с МВФ, - Bloomberg
Фото: 24tv

Решение правительства уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" может осложнить переговорный процесс между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) по привлечению международной помощи в размере 5,5 млрд.

Об этом пишет Bloomberg.

"Неожиданный шаг рискует вызвать беспокойство западных доноров, в частности Международного валютного фонда, которые поддержали Коболева и были обеспокоены массовым уходом реформаторов", - говорится в материале.

Издание называет Коболева главным архитектором энергетической реформы в Украине, который "помог бывшей советской стране сократить свой бюджетный дефицит", а также "привел Украину к многомиллиардной победе в споре против роSSийского "Газпрома" в 2018 году".

Напомним, сегодня Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на этот пост Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "освобождении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

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