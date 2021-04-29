ТКГ не смогла договориться о "пасхальном перемирии" на Донбассе, - Гармаш

Во время заседания Украина и РоSSия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "роSSийские марионетки".

Трехсторонняя контактная группа по итогам пятичасового заседания не смогла договориться о прекращении огня на Донбассе.

Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш, передает "РБК-Украина".

Он уточнил, что во время заседания Украина и РоSSия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "роSSийские марионетки".

Гармаш также отметил, что сегодня в переговорах ТКГ приняли участие представитель Кремля Дмитрий Козак, а также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя 5 часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и РоSSия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - заявил он.

По мнению Гармаша, такими действиями РоSSия пыталась продемонстрировать субъектность "Л/ДНР".

"В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12 часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - резюмировал он.

Напомним, 26 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что ТКГ почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

22 июля прошлого года ТКГ договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Уже по состоянию на 3 сентября миссия ОБСЕ выявила более 900 нарушений "всеобъемлющего перемирия". Нарушение продолжались и в дальнейшем.