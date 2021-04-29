В ЕС призвали готовиться к долгому и сложному периоду конфронтации с РФ

Дебаты по РоSSии в Европейском парламенте в среду продемонстрировали в целом согласие, что начинается долгий и сложный период политической конфронтации с Россией . Евросоюз должен к нему подготовиться, проявляя единство.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает “Интерфакс-Украина”.

"Когда мы говорим о правах человека, они воспринимают это как экзистенциальную угрозу (...) Потому что это режим, экономические качества которого очень слабые, даже посредственные. И их перспективы незавидны", - сказал глава дипломатии ЕС в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе, выступая с заключительным словом по итогам своих дебатов с евродепутатами.

Боррель признал военный потенциал РФ , отметив при этом, что с чисто экономической точки зрения, "масштаб РоSSии равен Италии, немного превышает Испанию ". В этом он видит одну из причин того, что роSSийские власти "вошли в спираль внутренних репрессий".

В том, что касается Украины, Боррель считает, что цель РоSSии не только в усилении ее запугивания военными средствами.

"РоSSия идет дальше также и на политическом уровне и заявляет, что украинский конфликт ее не касается (...). Минские соглашения - это всего лишь подпись для временного решения, не больше. Это то, что Москва начинает говорить очень ясно. Они выдают себя за посредника в конфликте, частью которого якобы не являются", - сказал глава дипломатии ЕС .

По его словам, перед лицом конфронтационной политики РоSSии государства-члены ЕС должны, прежде всего, сохранять единство, не действовать изолированно, одинаково твердо высказываться в адрес РФ как в Брюсселе, так и в своих столицах.

При этом он призвал в работе с Россией не забывать, что "государства-члены несут ответственность за внешнюю политику, они должны действовать в согласии, и если у них это не получится, то не будет и (единой внешней) европейской политики".

"У нас нет никакого интереса нагнетать эскалацию в отношении РоSSии. Все, что нужно делать, это оставаться непоколебимыми в защите наших интересов и наших ценностей с помощью имеющихся у нас инструментов", - подытожил Боррель.

Напомним, ранее руководитель британской спецслужбы MI6 Ричард Мур назвал РоSSию страной, которая слабеет по объективным причинам - из-за экономики и демографического состояния.