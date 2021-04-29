Освобождение Коболева и изменение наблюдательного совета "Нафтогаза" понятны, - Витренко

Витренко заверил, что решение о смене менеджмента было принято в полном соответствии с законодательством.

Освобождение Коболева и изменение наблюдательного совета "Нафтогаза" понятны, - Витренко
Фото: facebook.com

И. о. министра энергетики Юрий Витренко назвал “понятным” освобождение главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева и изменение наблюдательного совета компании.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс -Украина”.

Работу менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" Витренко охарактеризовал как "неэффективную" и связал ее деятельность с ухудшением финансовых и операционных результатов компании в 2020 году. А значит государство, как акционер, "не только имеет право, но и должно реагировать на такую ситуацию".

"Государство должно быть активным владельцем, соответственно Кабинет министров имеет право и обязанность реагировать на проблемы в компании. Это решение было принято в пакете с рассмотрением результатов 2020 года... И с этой точки зрения оно понятно", - сказал он.

Он напомнил, что, если в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, то по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией «Делойт», превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

"Возвращение в не очень хорошее прошлое не может не вызывать беспокойства и не может не приводить к соответствующим решениям", - подчеркнул Витренко.

Он уточнил, что в самом конце 2020 года "Нафтогаз" сам подал финансовый план на 2020 год, которым предусматривалась неконсолидированная прибыль 11,5 млрд грн, тогда как в результате неконсолидированный ущерб составил 18 млрд грн.

"Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 млрд грн прибыли ты получаешь 19 млрд грн убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более что прибыль" Нафтогаза "- это дивиденды, которые получает государство и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит", - отметил и.о. министра.

Он добавил, что кроме финансовых результатов неудовлетворительными также оказались результаты операционной деятельности, на что было указано на заседании правительства: "Укргаздобыча" уменьшила в этом году отпуск товарного газа и добычу валового газа, жидких углеводородов, тогда как частные компании нарастили добычу.

"Можно продолжать перечень показателей "Нафтогаза", свидетельствующих о том, что результаты неудовлетворительны. Понятно, что есть определенные негативные внешние факторы, которые влияли на работу компании, но при этом они не могут объяснить все проблемы "Нафтогаза". Для того и должен быть эффективный менеджмент, который бы эффективно реагировал на внешние проблемы и находил решения, а не просто кого-то обвинял", - считает новый глава правления НАК.

Он также заверил, что решение о смене менеджмента было принято в полном соответствии с законодательством, поскольку общее собрание - высший орган компании, который может принимать любые решения.

"Кабинет министров имел все юридические основания, права и возможности, чтобы принимать решения и, соответственно, уволить главу правления", - заявил и.о. министра.

Витренко пояснил, что ранее акционер делегировал наблюдательному совету ряд полномочий, но сегодняшним решением Кабинета министров были прекращены полномочия наблюдательного совета.

"И в ситуации, когда наблюдательного совета нет, Кабинет министров имел все юридические основания, возможности и права принимать делегированные ему решение", - пояснил руководитель Минэнерго.

Он добавил, что прекращение полномочий наблюдательного совета обоснованно, так как его работа также была признана неудовлетворительной, как и правления.

"По закону и по международным стандартам наблюдательный совет должен контролировать и регулировать исполнительный орган. Соответственно, если наблюдательный совет плохо контролировал и регулировал исполнительный орган ..., то это не только право, но и обязательства акционера реагировать и признавать неудовлетворительной работу наблюдательного совета", - считает Витренко.

Он уточнил, что не принимал участия в этом голосовании и даже в презентации и обсуждении этого вопроса на Кабинете министров, а представлял его другой заместитель министра энергетики и Министерство экономики.

Напомним, сегодня Кабмин провел заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины". Во время заседания был рассмотрен отчет о деятельности НАК в 2020 году. На заседании правительство освободило Коболева от должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначило на этот пост Юрия Витренко.

Сам Коболев в Facebook сообщил, что "об "освобождении" узнал из новостей, комментировать не могу". Он сказал, что не писал никаких заявлений.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают решение об увольнении Андрея Коболева "юридической манипуляцией".

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