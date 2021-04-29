Делегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голоса

Представители Украины выразили надежду, что ПАСЕ в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами.

Делегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голоса
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняла заявление из-за лишения члена украинской делегации Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца.

Об этом сообщается на Facebook-странице Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

"Мы, члены Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, выражаем глубокое разочарование решением Комитета по вопросам Правил процедуры, иммунитетов и институциональных дел Парламентской Ассамблеи Совета Европы о лишении члена Постоянной делегации Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца на основании письма главы роSSийской делегации Петра Толстого", - говорится в заявлении.

Представители украинской делегации заверили в своей приверженности следованию принципам и ценностям Совета Европы.

"Впрочем, мы считаем причину такого решения ка минимум дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения - опасными, с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ, особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее", - говорится в заявлении.

"Вместе с тем, Ассамблея не должна оставаться в стороне всех случаев нарушений уставных обязательств государств-членов, а также регламентных процедур, которые являются обязательными для всех членов Ассамблеи, независимо от страны, членами делегации которого они являются", - говорится в документе.

Украинская делегация призывает руководство ПАСЕ поощрять, а также продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего основополагающие ценности Совета Европы: верховенство права, демократию и права человека.

"Надеемся, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами", - говорится в заявлении.

27 апреля украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили права слова на три месяца на основании письма главы роSSийской делегации Петра Толстого.

Санкция касается размещенного на ютуб-канале видео, записанного в сессионном зале ПАСЕ. В нем позади Гончаренко сидел Петр Толстой, о котором украинский делегат при этом критически отзывался.

Регламентный комитет ПАСЕ также получил две жалобы на Гончаренко, уже от самого президента ПАСЕ Даемса. Одна из них касается выступления депутата, во время которого он продемонстрировал украинский флаг, простреленный в ходе боевых действий на Донбассе. Вторая - вопрос к канцлеру Германии Ангелы Меркель о том, считает ли она роSSийского президента Владимира Путина "убийцей".

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