Делегация Украины в ПАСЕ приняла заявление из-за лишения Гончаренко права голоса

Представители Украины выразили надежду, что ПАСЕ в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами.

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приняла заявление из-за лишения члена украинской делегации Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца.

Об этом сообщается на Facebook-странице Постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ .

"Мы, члены Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы, выражаем глубокое разочарование решением Комитета по вопросам Правил процедуры, иммунитетов и институциональных дел Парламентской Ассамблеи Совета Европы о лишении члена Постоянной делегации Алексея Гончаренко права выступления на 3 месяца на основании письма главы роSSийской делегации Петра Толстого", - говорится в заявлении.

Представители украинской делегации заверили в своей приверженности следованию принципам и ценностям Совета Европы.

"Впрочем, мы считаем причину такого решения ка минимум дискуссионной, а последствия такого беспрецедентного решения - опасными, с точки зрения свободы выражения и свободы слова в ПАСЕ , особенно, учитывая тот факт, что соответствующее решение касается высказываний делегата в социальных сетях, а не во время его публичного выступления в Ассамблее", - говорится в заявлении.

"Вместе с тем, Ассамблея не должна оставаться в стороне всех случаев нарушений уставных обязательств государств-членов, а также регламентных процедур, которые являются обязательными для всех членов Ассамблеи, независимо от страны, членами делегации которого они являются", - говорится в документе.

Украинская делегация призывает руководство ПАСЕ поощрять, а также продвигать положительный имидж Ассамблеи как органа, защищающего основополагающие ценности Совета Европы: верховенство права, демократию и права человека.

"Надеемся, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в своей деятельности будет решительно бороться с двойными стандартами", - говорится в заявлении.

27 апреля украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили права слова на три месяца на основании письма главы роSSийской делегации Петра Толстого.

Санкция касается размещенного на ютуб-канале видео, записанного в сессионном зале ПАСЕ . В нем позади Гончаренко сидел Петр Толстой, о котором украинский делегат при этом критически отзывался.