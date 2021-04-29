Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария
Причины такого решения не сообщаются.
Акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" на годовом общем собрании прекратили полномочия члена наблюдательного совета Нацдепозитария Александра Данилюка.
Об этом говорится в сообщении Нацдепозитария в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
"Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Национальный депозитарий Украины" прекращены полномочия члена Наблюдательного совета Данилюка Александра Александровича, который в соответствии с п. 8.22. Устава ПАО "НДУ" занимал должность Председателя Наблюдательного совета", - говорится в сообщении.
Причины такого решения не приводятся.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО "НДУ" проведено дистанционно 26 апреля.
Отмечается, что Данилюк занимал должность члена Наблюдательного совета Нацдепозитария с 7 августа 2020 года.
Напомним, 27 сентября 2019 года Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, 30 сентября президент Владимир Зеленский ее удовлетворил. Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.
В 2016-2018 годах он был министром финансов и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, которой руководил тогда "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом, по словам Данилюка, Мирослав Продан.