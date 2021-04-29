Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария

Причины такого решения не сообщаются.

Александра Данилюка уволили из наблюдательного совета Нацдепозитария
Фото: facebook/Alex Daniliuk

Акционеры ПАО "Национальный депозитарий Украины" на годовом общем собрании прекратили полномочия члена наблюдательного совета Нацдепозитария Александра Данилюка.

Об этом говорится в сообщении Нацдепозитария в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

"Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Национальный депозитарий Украины" прекращены полномочия члена Наблюдательного совета Данилюка Александра Александровича, который в соответствии с п. 8.22. Устава ПАО "НДУ" занимал должность Председателя Наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Причины такого решения не приводятся.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО "НДУ" проведено дистанционно 26 апреля.

Отмечается, что Данилюк занимал должность члена Наблюдательного совета Нацдепозитария с 7 августа 2020 года.

Напомним, 27 сентября 2019 года Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, 30 сентября президент Владимир Зеленский ее удовлетворил. Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.

В 2016-2018 годах он был министром финансов и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, которой руководил тогда "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом, по словам Данилюка, Мирослав Продан.

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