Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии

Посол во Франции Вадим Омельченко был назначен послом в Монако по совместительству.

Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Так указом №176/2021 Зеленский освободил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Чрезвычайный и полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Монако по совместительству, говорится в указе №177/2021.

Также Зеленский указом №178/2021 назначил послом в Ирландии Ларису Герасько, а указом №179/2021 - назначил Юрия Пивоварова послом в Сенегале.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что перед официальным назначением и выездом за границу украинские послы отныне должны проходить проверку.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператораМинфин не видит угроз потери контроля над ГТС из-за нового устава оператора
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в УкраинеЕрмак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине
РоSSийский дипломат покинул территорию Украины, украинский консул - территорию РФ, - СМИРоSSийский дипломат покинул территорию Украины, украинский консул - территорию РФ, - СМИ
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Блок рекламы


Похожие новости
Ручная замена главы "Нафтогаза" угрожает сотрудничеству Украины с МВФ, - "Голос"Ручная замена главы "Нафтогаза" угрожает сотрудничеству Украины с МВФ, - "Голос"
Зеленский провел встречу с руководителями ПЦУ, УПЦ и УГКЦ накануне ПасхиЗеленский провел встречу с руководителями ПЦУ, УПЦ и УГКЦ накануне Пасхи
Кива заявил, что его научного руководителя уволили с работы, нардеп пообещал ему пост министраКива заявил, что его научного руководителя уволили с работы, нардеп пообещал ему пост министра
Зеленский рассматривает Ватикан как место встречи с фюрером РФЗеленский рассматривает Ватикан как место встречи с фюрером РФ
РоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ УкраиныРоSSия до сих пор не начала отводить войска от восточных границ Украины
Порошенко: Зеленский обязан привезти с саммита НАТО ПДЧ для УкраиныПорошенко: Зеленский обязан привезти с саммита НАТО ПДЧ для Украины
После совещания в Херсоне Зеленский поручил созвать СНБОПосле совещания в Херсоне Зеленский поручил созвать СНБО
Сейм Литвы призвал РоSSию отвести войска от границ УкраиныСейм Литвы призвал РоSSию отвести войска от границ Украины
США передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларовСША передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларов
Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат "с мощными игроками"
Последние новости
Подгружаем последние новости