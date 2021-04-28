Посол во Франции Вадим Омельченко был назначен послом в Монако по совместительству.

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако и Сенегале и уволил посла в Австрии.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Так указом №176/2021 Зеленский освободил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

Чрезвычайный и полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Княжестве Монако по совместительству, говорится в указе №177/2021.

Также Зеленский указом №178/2021 назначил послом в Ирландии Ларису Герасько, а указом №179/2021 - назначил Юрия Пивоварова послом в Сенегале.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что перед официальным назначением и выездом за границу украинские послы отныне должны проходить проверку.