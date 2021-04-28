В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac

Среди первых прививки получила генпрокурор Венедиктова.

В Украине началась вакцинация прокуроров против ковида препаратом Sinovac
Ірина Венедіктова
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

В органах прокуратуры началось проведение вакцинации против коронавируса. В первую очередь будет привито около 500 работников Офиса генпрокурора, а с мая вакцину получат областные и окружные прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что ррокуратура иммунизируется вакциной производства китайского фармацевтического предприятия Sinovac Biotech. Среди первых добровольцев - генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители.

"Хотим показать собственным примером и примером учреждения, насколько важен этот процесс для здоровья нации. Все наши сотрудники, которые выразили желание, смогут получить прививки. Прокуроры, как и остальные правоохранители, постоянно в контакте с широким кругом людей: на следственных действиях, в судах. Поэтому иммунный щит, который дает вакцина, реально необходим. Прививки - наш вклад в формирование коллективного иммунитета Украины и предотвращение распространения пандемии", - отметила Венедиктова.

Вакцинация сотрудников прокуратуры происходит в рамках третьего этапа государственной кампании по вакцинации, целевой группой которого являются правоохранительные органы.

Напомним, за прошедшие сутки 19 590 человек было привито против COVID-19.

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