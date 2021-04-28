Телеканал "НАШ" получил от Нацсовета два штрафа и два предупреждения

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания применил к телеканалу "НАШ" два предупреждения, а также дважды оштрафовал его на сумму более 200 тысяч гривень.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Первая проверка лицензиата касалась трансляции 4 декабря 2020 года в 20:32 в прямом эфире и 6 декабря 2020 года в 20:52 в повторе передачи "Пятница. Вечер", в которой с помощью интернет-связи принял участие представитель так называемой "ЛНР" Родион Мирошник.

Во время своего выступления Мирошник сделал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя (заявил, что Донбасс не находится в составе Украины).

Нацсовет отметил, что, зная всю предыдущую деятельность Мирошника, его поддержку террористов, действующих на оккупированной территории Луганщины, его позицию, роль и участие в незаконно созданной оккупационной администрации в оккупированном Луганске, приглашая его на ток-шоу, редакторы и журналисты передачи заранее были информированы о его позиции по вопросам, которые были затронуты во время передачи.

"Кроме того, Мирошник не является участником ТКГ, однако ведущий Назаров отмечал во время шоу, что он - "представитель той стороны в ТКГ". Такая информация является необъективной", - отметили в Нацсовете.

Нацсовет оштрафовал телеканал на 114 тыс. гривень. Еще один штраф на такую же сумму был наложен за наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, распространенных в видеоролике "Наша (не)зависимость? Наш покажет".

Напомним, в декабре прошлого года Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции Путина.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne і ZIK.

После этого секретарь СНБО Данилов пообещал "срочные санкции" любому телеканалу, нарушившему законодательство.