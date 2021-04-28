Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

Оккупанты восемь раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного роSSийско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У поселка Светлодарск оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы. Вблизи Водяного вооруженные формирования РФ осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, 27 апреля в результате подрыва военного авто погиб старший сержант ВСУ Роман Гуляк из Волочиска Хмельницкой области. Еще трое бойцов получили травмы.

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