Ручная замена главы "Нафтогаза" угрожает сотрудничеству Украины с МВФ, - "Голос"

Увольнение правительством главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначение на эту должность Юрия Витренко является фактической практикой возврата к ручному управлению, что может привести к возвращению коррупционных схем в государственную компанию и угрожает сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявила депутат от «Голоса» Инна Совсун.

«Правительство очень неожиданно провело замену руководителя «Нафтогаза» - в тот момент, когда началось заседание Комитета энергетики, на котором рассматривается кандидатура Германа Галущенко на должность министра энергетики, появляется новость о том, что правительство уволило Коболева. После этого появились новости о том, что на его место назначили Витренко», - отметила Совсун.

«Документ, которым принимали это решение, выглядит по меньшей мере странно. Как прописано распоряжение, которым освобожден Коболев и назначен Витренко? Кабинет министров указывает на неудовлетворительные показатели Нафтогаза за прошлый год. После этого увольняет наблюдательный совет, после этого заново назначает наблюдательный совет, и так же увольняет Коболева и назначает Витренко», - добавила она.