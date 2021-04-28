Ручная замена главы "Нафтогаза" угрожает сотрудничеству Украины с МВФ, - "Голос"

По мнению Инны Совсун, процедура состоялась с нарушением устава Нафтогаза.

Ручная замена главы "Нафтогаза" угрожает сотрудничеству Украины с МВФ, - "Голос"
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Увольнение правительством главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначение на эту должность Юрия Витренко является фактической практикой возврата к ручному управлению, что может привести к возвращению коррупционных схем в государственную компанию и угрожает сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявила депутат от «Голоса» Инна Совсун.

«Правительство очень неожиданно провело замену руководителя «Нафтогаза» - в тот момент, когда началось заседание Комитета энергетики, на котором рассматривается кандидатура Германа Галущенко на должность министра энергетики, появляется новость о том, что правительство уволило Коболева. После этого появились новости о том, что на его место назначили Витренко», - отметила Совсун.

«Документ, которым принимали это решение, выглядит по меньшей мере странно. Как прописано распоряжение, которым освобожден Коболев и назначен Витренко? Кабинет министров указывает на неудовлетворительные показатели Нафтогаза за прошлый год. После этого увольняет наблюдательный совет, после этого заново назначает наблюдательный совет, и так же увольняет Коболева и назначает Витренко», - добавила она.

По мнению депутата, это нарушает устав Нафтогаза и нарушает обязательства перед МВФ по обеспечению независимости Нафтогаза.

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