Зеленский провел встречу с руководителями ПЦУ, УПЦ и УГКЦ накануне Пасхи

Президент призвал принять меры, чтобы не допустить возвращения регионов в "красную" зону после праздников, и рассказывать верующим о важности вакцинации.

Зеленский провел встречу с руководителями ПЦУ, УПЦ и УГКЦ накануне Пасхи
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак провели встречу с Предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, Предстоятелем Украинской православной церкви Онуфрием и Главой Украинской греко-католической церкви Святославом Шевчуком относительно празднования Пасхи в условиях карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что накануне Пасхи ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине контролируемая.

"Мы как раз сбили третью волну. Сейчас первая неделя, когда идет уменьшение на одну-две тысячи заболевших ежедневно. И я хотел обсудить с вами, какие еще мощные сигналы мы могли бы послать, чтобы не допустить возвращения регионов в «красную» зону после Пасхи, ведь это влияет на граждан и экономику", - отметил он.

Президент поблагодарил руководителям церквей за помощь во время первой волны пандемии в прошлом году, когда они информировали верующих о том, что важно беречь себя и своих близких. Зеленский также обратился с просьбой рассказать верующим о важности вакцинации.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году, а также чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски.

В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.

Президенту сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций пришел к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин не проводить прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.

Зеленский пригласил предстоятелей на празднование 30-летия независимости Украины и выразил надежду на проведение совместной молитвы за Украину.

Фото: president.gov.ua

Напомним, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) ранее заявил, что синодальные решения ПЦУ о богослужениях на Пасху в период карантина, принятые год назад, до сих пор остаются актуальными. Как и прежде, церковь просит мирян соблюдать дистанцию и обязательно надевать маски.

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