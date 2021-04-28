В Украине впервые разработали Доктрину Военно-Морских Сил ВСУ

Впервые в Украине разработана Доктрина Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны

Отмечается, что документ разработан Институтом ВМС Национального университета "Одесская морская академия" совместно с кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и командованием ВМС ВСУ.

"В условиях продолжающейся агрессии со стороны РоSSийской Федерации, которая имеет целью вернуть Украину в свою сферу влияния, в условиях временной оккупации Автономной Республики Крым, активной деятельности Черноморского флота РФ на морских коммуникациях в исключительной морской экономической зоне Украины перед руководством государства возникло немало вопросов, прежде всего по обеспечению национальной безопасности с морского направления", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Он также отметил, что будущее Украины как суверенного государства напрямую зависит от способности свободно использовать море в рамках международного права, соблюдение которого в Черноморском регионе могут обеспечить прежде всего страны-члены НАТО и непосредственно само членство Украины в Альянсе.

"В июне 2020 года НАТО признало Украину партнером с расширенными возможностями, что стало не только мощным шагом к будущему членству Украины в Североатлантическом альянсе, но и возложило на нашу страну обязательства относительно четкой определенности в наших амбициях и видении развития в сфере безопасности на морском направлении, что является отдельным вопросом, который рассматривается в представленном документе", - отметил командующий национального военного флота.