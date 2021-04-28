Коболев заявил, что узнал об увольнении из новостей

Источники в правительстве рассказали, что глава "Нафтогаза" уволен из-за неудовлетворительных результатов работы НАК в 2020 году.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев узнал о своем увольнении из средств массовой информации.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Об увольнении узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - отметил Коболев.

Вместе с тем, источники LB.ua в Правительстве рассказали, что Коболева уволен из-за неудовлетворительных результатов работы НАК в 2020 году.

Коболев возглавлял правление "Нафтогаза" с марта 2014 года.

Напомним, сегодня Правительство уволило Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Решение было принято на внеочередном заседании, которое началось сразу после очередного. Сейчас уволить главу НАК может только наблюдательный совет НАК, который в настоящее время состоит из 5 членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК, собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Также на заседании Кабмина, которое продолжается, ожидается решение о назначении главой "Нафтогаза" Юрия Витренко.

15 февраля LB.ua из источников стало известно, что и.о. министра энергетики Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании. В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства по анализу ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

Несмотря на заявления Витренко, в марте глава правительства заявил, что острых оснований для увольнения Коболева не было.